В Петрозаводске отремонтируют и осветят Пряжинское шоссе

В Петрозаводске начался первый этап работ по обновлению Пряжинского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На объекте оборудуют дополнительное освещение. Сейчас вдоль шоссе устанавливают 70 новых опор. На оцинкованных металлических конструкциях монтируются светодиодные фонари.

Оборудование наружного освещения должны завершить до конца года. Первый участок работ - от улицы Транспортной до Пряжинского проезда - уже сдан.

Также планируется обновить дорожное покрытие шоссе. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска