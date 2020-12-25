В январе должникам за коммунальные услуги начислят пени
АО «ПКС - Водоканал» напоминает потребителям о том, что 1 января перестает действовать постановление Правительства РФ о приостановлении начисления пеней за неуплату и запрет на отключение от коммунальных услуг. С этого же дня всем, кто должен за коммунальные услуги, автоматически будут начислены пени. По неплательщикам, у которых не произведена оплата задолженности, вступят в силу и судебные решения. Для того чтобы в новогодние праздники вы не остались без канализации, не забудьте в этом году оплатить услуги водоснабжения и водоотведения!
В январе, 2021 года судебные приставы также продолжат блокировать банковские карты должников. Карты блокируют без предупреждения: о том, что по карте не может быть совершена операция, неплательщик может узнать в любой момент, например, покупая в магазине продукты к новогоднему столу.
Актуальный список должников опубликован на сайте ООО «КРЦ». Прямо сейчас вы можете перейти по ссылке и проверить, нет ли вас в числе должников.
Меры по взысканию задолженности применят и к УК и ТСЖ - должникам:
- ООО «Карельская энергосервисная компания», долг более 1 миллиона 274 тыс. руб.
- ООО «Отич-Строй +», долг более 514 тыс. руб.
- ООО «КСМ - Комфорт», долг более 459 тыс. руб.
- ООО «УК Карелдом», долг более 276 тыс. руб.
- ТСЖ «Пограничная 10», долг более 187 тыс. руб.
- МУП «Петрозаводский городской информационный центр», долг более 144 тыс. руб.
- ТСЖ «Варкауса-1», долг более 110 тыс. руб.
- ТСЖ «Ла-Рошель 5», долг более 93 тыс. руб.
- ТСЖ «Порядок», долг более 89 тыс. руб.
- ТСЖ «Державина 5», долг более 82 тыс. руб.
Если у вас есть задолженность, обратитесь в АО «ПКС - Водоканал» в этом году! Даже если возможности погасить весь долг у вас нет, в компании вам помогут составить индивидуальный график погашения задолженности или предложат заключить договор о рассрочке платежа. Если у вас остались вопросы, или вы хотели бы погасить долг, звоните по телефону 56-04-31. Позаботьтесь о комфорте в вашем доме вовремя, начните год без долгов!