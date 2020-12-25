В январе должникам за коммунальные услуги начислят пени

АО «ПКС - Водоканал» напоминает потребителям о том, что 1 января перестает действовать постановление Правительства РФ о приостановлении начисления пеней за неуплату и запрет на отключение от коммунальных услуг. С этого же дня всем, кто должен за коммунальные услуги, автоматически будут начислены пени. По неплательщикам, у которых не произведена оплата задолженности, вступят в силу и судебные решения. Для того чтобы в новогодние праздники вы не остались без канализации, не забудьте в этом году оплатить услуги водоснабжения и водоотведения!

В январе, 2021 года судебные приставы также продолжат блокировать банковские карты должников. Карты блокируют без предупреждения: о том, что по карте не может быть совершена операция, неплательщик может узнать в любой момент, например, покупая в магазине продукты к новогоднему столу.

Актуальный список должников опубликован на сайте ООО «КРЦ». Прямо сейчас вы можете перейти по ссылке и проверить, нет ли вас в числе должников.

Меры по взысканию задолженности применят и к УК и ТСЖ - должникам:

ООО «Карельская энергосервисная компания», долг более 1 миллиона 274 тыс. руб. ООО «Отич-Строй +», долг более 514 тыс. руб. ООО «КСМ - Комфорт», долг более 459 тыс. руб. ООО «УК Карелдом», долг более 276 тыс. руб. ТСЖ «Пограничная 10», долг более 187 тыс. руб. МУП «Петрозаводский городской информационный центр», долг более 144 тыс. руб. ТСЖ «Варкауса-1», долг более 110 тыс. руб. ТСЖ «Ла-Рошель 5», долг более 93 тыс. руб. ТСЖ «Порядок», долг более 89 тыс. руб. ТСЖ «Державина 5», долг более 82 тыс. руб.

Если у вас есть задолженность, обратитесь в АО «ПКС - Водоканал» в этом году! Даже если возможности погасить весь долг у вас нет, в компании вам помогут составить индивидуальный график погашения задолженности или предложат заключить договор о рассрочке платежа. Если у вас остались вопросы, или вы хотели бы погасить долг, звоните по телефону 56-04-31. Позаботьтесь о комфорте в вашем доме вовремя, начните год без долгов!