25 декабря 2020, 12:00
Более 40 единиц техники круглосуточно убирают Петрозаводск
Качество и оперативность уборки города проверяют в будни, выходные и праздники
Сотрудники компании «Техрент» занимаются содержанием дорог Петрозаводска в зимний период. С городских улиц вывозится снег, они посыпаются противогололедными материалами. Особое внимание уделяют остановкам и пешеходным переходам, сообщает пресс-служба мэрии.
В городе круглые сутки работают более 40 единиц специальной техники. В труднодоступных для техники местах трудятся мобильные бригады.
В мэрии пообещали, что будут жестко контролировать уборку городских улиц и в праздничные дни. Фото администрации Петрозаводска