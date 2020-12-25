Более 40 единиц техники круглосуточно убирают Петрозаводск

Сотрудники компании «Техрент» занимаются содержанием дорог Петрозаводска в зимний период. С городских улиц вывозится снег, они посыпаются противогололедными материалами. Особое внимание уделяют остановкам и пешеходным переходам, сообщает пресс-служба мэрии.

В городе круглые сутки работают более 40 единиц специальной техники. В труднодоступных для техники местах трудятся мобильные бригады.

В мэрии пообещали, что будут жестко контролировать уборку городских улиц и в праздничные дни. Фото администрации Петрозаводска