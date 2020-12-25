Как правильно использовать смартфоны и другие гаджеты в мороз

Как и любая электроника, смартфоны боятся холода, а их аккумуляторы особенно. Большинство мобильников сегодня цельнометаллические, а то и вовсе стеклянные — как будто специально для того, чтобы усугубить влияние холода. Но слышали ли производители о зимушке в Карелии? И как нам защитить свой мобильный девайс в зимнее время?

На самые частые вопросы наших абонентов о смартфонах и других гаджетах отвечает Станислав Гаврилов, начальник центра по постпродажному обслуживанию Розничной сети МТС.

Пусть это и слегка абсурдно, но пластиковый корпус недорогого смартфона в морозы неплохо защищает электронику, чего не скажешь о стекле и металле дорогих флагманов. Да-да, все эти ваши iPhone 11 и Samsung Galaxy 10 очень и очень уязвимы. Стекло и металл хорошо проводят тепло и способствуют быстрому охлаждению. Именно поэтому алюминиевые смартфоны стоит защитить от остывания при помощи чехла, желательно с пластиковой рамой и внешней текстурой наподобие кожи. Силикон тоже годится.

Но одёжка для вашего мобильного — это ещё не всё. Она не спасёт аккумулятор, если вы активно используете смартфон в минусовую температуру — срок службы батареи это сильно сокращает. Особенно это касается гаджетов со стажем. Именно поэтому многие смартфоны у нас в стране выходят из строя именно зимой — из-за ставшей неприемлемо низкой ёмкости аккумулятора.

Что делать, если смартфон стал быстро разряжаться?

Тем более не стоит на холоде заряжать смартфон. Напомним, что эффективный срок службы аккумулятора равен 700–800 циклам заряда, а это два года при зарядке раз в сутки. В теории. В реальности же ещё меньше. Так вот, одна зарядка на морозе «съест» из ресурса вашего аккумулятора с полсотни циклов заряда — за один раз. Поэтому, заряжайте смартфон на морозе только в случае острой необходимости: используйте ваши внешние переносные аккумуляторы с осторожностью. Прячьте всё во внутренний карман и душевным теплом спасите любимый гаджет. Зайдите ненадолго в кафе, заодно и себя подзарядите.

А вот простой опросник для проверки готовности вашего смартфона к зиме:



- Не пора ли его вообще обновить? На носу как раз новогодние праздники, а значит, можно порадовать себя или близких. К тому же, кругом акции и скидки. У нас — особенно.

- Если ответ на первый вопрос — «нет», вспомните, а не прошло-ли 1,5–2 года с момента покупки? Если да, то рекомендую поменять аккумулятор на новый и обезопасить себя. Да, в неразборных гаджетах, порой, это целая история. И бывает, что легче (и дешевле) вернуться к пункту 1.

- Здорово, если смартфону меньше года, но где вы его носите? Если в сумочке, то держите его подальше от стенок, а в куртке или пальто предпочтительнее внутренний карман.

- Если смартфон металлический или стеклянный, рекомендуется носить аппарат в чехле.