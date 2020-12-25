Почта России в Республики Карелия подвела итоги работы в 2020 году

- Почта России – крупнейшая компания в стране с широкой сетью почтовых отделений. Почта нужна везде, особенно в сельских и удаленных районах. Но в период пандемии многие жители Карелии оказались в режиме самоизоляции. Как Почта России смогла сохранить доступность услуг почтовой связи в регионе?

2020 год оказался для всех непростым. Почта России – стратегическое предприятие, поэтому мы не останавливали свою работу ни на минуту. Жители Карелии получали государственную помощь через почтовые отделения, оплачивали квитанции и штрафы, получали и отправляли посылки и письма. О востребованности услуг связи среди жителей республики можно судить по статистике. За год наши клиенты отправили более 226 тысяч посылок. Это больше, чем в 2019 году на 8%. Почтальоны доставили более 1,7 млн газет, более 200 тысяч журналов. Через почтовые отделения было выдано более 11 млн писем. Конечно, из-за эпидситуации в этом году пришлось менять формат работы. И Почта России предложила безопасный способ получения почтовых услуг – это дистанционные сервисы. Многие услуги связи клиенты смогли получить через сайт Почты России, мобильное приложение или же на дому, вызвав почтальона. Сделав всего пару кликов на сайте или в мобильном приложении, клиенты почты могут вызвать курьера для быстрой отправки посылок и писем, оформить подписку, оплатить квитанции, штрафы и мобильную связь, отследить свое отправление. Все эти сервисы доступны каждому жителю Карелии при подключении к Интернету

- Действительно, сайт Почты и мобильное приложение – удобные форматы для получения почтовых услуг. Но ведь почтой пользуются и в удаленных районах республики, где нет стабильной связи. Также использовать современные сайты и приложения сложно для пожилых людей. Как Почта России подходила к вопросу безопасного обслуживания этих слоев населения?

Большую часть почтовых услуг жители Карелии могут получить, пригласив почтальона на дом. Через сотрудника почты на дому можно оплатить коммунальные платежи, штрафы или налоги, оформить подписку на любимые издания, а также заказать на дом товары первой необходимости. В 2020 году почтальоны приняли у жителей республики более 292 тысяч платежей, что на 23% больше, чем в прошлом году. В среднем на дому клиенты Почты оплачивают более 24 тысяч квитанций. Также через почтальонов пожилые люди и маломобильные группы населения могут заказать товары народного потребления и продукты на дом с доставкой. Эта услуга доступна на всей территории Республики Карелия. Для удобства формирования заказа разработан специальный бланк с самыми выгодными предложениями и популярными товарами. При необходимости почтальон может оставить номер телефона и бланк заказа для того, чтобы любой желающий смог позвонить в удобное для него время и оформить заявку

- Но все же жители Карелии посещали почтовые отделения самостоятельно. Как Почта России обеспечила безопасность в это время?

Все отделения почтовой связи мы снабдили средствами индивидуальной защиты. Чтобы разгрузить поток людей, пенсии и другие соцвыплаты разносили по домам, а посетителей в отделениях принимали поочередно: один человек на одно операционное окно. За соблюдением правил следили сотрудники почты. Для того, чтобы клиенты почты тратили меньше времени на посещение отделения почтовой связи, был введен сервис предварительной записи в почтовое отделение. Данной услугой воспользовались уже более 2 тысяч человек. Записаться на обслуживание в удобное время можно в 7 отделений связи города Петрозаводска, а также в 17 отделений, расположенных в каждом муниципальном районе республики. Также сэкономить время помогает услуга простой электронной подписи. Электронная подпись позволяет забирать свои посылки и заказные письма по упрощенной схеме. Если раньше получателю в обязательном порядке необходимо было предъявлять паспорт и заполнять бумажное извещение, то сегодня достаточно иметь при себе только свой мобильный телефон. В 2020 году ежемесячно при помощи простой электронной подписи жители получали в среднем 125 тысяч отправлений. Жители республики используют сервис для отправки и получения 85% всех посылок и 82% письменной корреспонденции

- По финалу разговора – назовите самый важный, с вашей точки зрения, результат 2020 года?