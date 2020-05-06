Петрозаводчане недовольны полуаварийной лестницей у поликлиники

К "Дежурному по городу" обратились жители Кукковки и рассказали о плачевном состоянии лестницы у филиала четвертой поликлиники. Как признались горожане, по ней предпочитают не ходить, особенно пожилым людям. Можно легко споткнуться и пересчитать ступеньки. Руководитель медучреждения Ольга Билко сообщила, что за состояние лестницы отвечает город. В этом году обещали отремонтировать.



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