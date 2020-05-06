Станция переливания остро нуждается в донорах всех групп крови

Острый недостаток крови имеется на станции переливания крови в Петрозаводске, о чем пишет профильный паблик ведомства в соцсети.

Донорский светофор показывает, что повышенная потребность (красный цвет) имеется в донорах всех четырех групп крови, относительно терпимая ситуация лишь по четвертой группе, резус фактор положительный (желтый цвет). Впрочем, обладателей этой крови также ждут на станции.

На станции напоминают, что прием доноров проводится с 8 до 13 часов ежедневно, кроме выходных по адресу: ул Пирогова, д.4А.