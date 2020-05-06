В комитете соцразвития ответят на вопросы петрозаводчан

Жители Петрозаводска смогут побеседовать с председателем комитета социального развития мэрии Любовью Иконниковой и начальником управления образования Светланой Пахомовой. Горячая линия будет организована в горадминистрации столицы Карелии в пятницу, 8 мая.

Мероприятие будет проходить с 14 до 15 часов, сообщается на сайте мэрии. Телефон горячей линии: 71-34-35.

Добавим, в горадминистрации продолжается прием обращений на горячую линию по вопросам организации дистанционного обучения школьников. Написать свой вопрос можно по электронной почте: upobr@petrozavodsk-mo.ru или по телефону горячей линии: 71-34-35. Специалисты мэрии консультируют петрозаводчан ежедневно c 11 до 15 часов. Кроме того, получить интересующую информацию о предоставлении продуктовых наборов детям, можно ежедневно с 10 до 16 часов по номеру: 71-34-60.