Сотрудники «Ростелеком» работают в штатном режиме

Больше месяца назад Карелия перешла на режим самоизоляции. Пока одни жители республики, оставаясь дома, подключили свои девайсы к сети и работали удаленно, другие с головой ушли в онлайн - игры, вебинары, сериалы и социальные сети.

Как «Ростелеком» обеспечивает связь, чтобы люди в условиях ограничений чувствовали себя комфортно, в блиц - интервью рассказывает Андрей Маниев, директор Карельского филиала компании.

- Андрей Александрович, действительно ли, жители Карелии в период самоизоляции проводят в интернете больше времени, чем всегда? Увеличение нагрузки может повлиять на качество сети?

Нагрузка на сеть выросла не только в Карелии, но и в других регионах страны. При этом для нас не будет удивлением, если произойдет дальнейший рост. Все больше людей переходят на удаленный режим работы, увеличивается посещаемость образовательных и развлекательных интернет - ресурсов.

Мы справляемся с ростом нагрузки. Дополнительное преимущество нашим абонентам дает использование технологии PON, которая позволяет разгонять интернет до необходимых скоростей без потери качества сигнала.

- Мы заговорили об удаленном режиме работы. Сотрудники «Ростелекома» тоже работают дома?

«Ростелеком» – системообразующее предприятие и относится к категории непрерывно действующих организаций, поэтому и в текущей ситуации компания, конечно, не прекращает свою работу.

К началу мая более 50% сотрудников в Карелии перешли на удаленный режим. По своему обычному графику продолжаю работать я, заместители по направлениям, а также большинство специалистов технического блока, которые обеспечивают бесперебойное функционирование IT-инфраструктуры, ведут круглосуточный мониторинг. Компания также продолжает подключать новых клиентов, осуществляются профилактические и при необходимости ремонтные работы.

Таким образом, все объекты и сети связи «Ростелекома» в Карелии функционируют в привычном режиме. Но, разумеется, все необходимые меры предосторожности в связи со сложной эпидемиологической обстановкой мы соблюдаем.

- Всё же какие-то сбои могут случаться. Куда в данном случае нужно обращаться клиентам?

Техподдержку пользователей мы также продолжаем осуществлять в полном объеме. При возникновении сложностей можно в любое время обратиться по бесплатному телефону 8 800 1000 800 или оставить заявку на сайте.

- Ограничения из-за эпидемии внесли коррективы в планы по развитию сетей связи в Карелии в 2020 году?

Планы развития сетей связи в Карелии не меняется. Все наши проекты мы планируем реализовать в установленные сроки.

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