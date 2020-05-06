Незаконное оружие и боеприпасы изъяты у жителей Карелии

Сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы выявлены правонарушения в сфере оборота оружия, сообщает Управление Росгвардии по Карелии.

С 20 по 26 апреля в Карелии была проведена 91 проверка обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Выявлено 4 административных правонарушения в сфере оборота оружия. Правонарушители привлечены к административной ответственности. Изъято 15 единиц огнестрельного оружия и 281 штука боеприпасов. Добровольно сдано гражданами 10 единиц огнестрельного оружия и 9 штук боеприпасов.

Управлением Росгвардии по Республике Карелия продолжается проведение профилактического мероприятия «Оружие», направленного на изъятие у граждан путем добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.