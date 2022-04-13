Петрозаводчанам напомнили о штрафе за выброс авторезины

В связи с приближением сезона смены авторезины мэрия Петрозаводска напомнила горожанам, что запрещается выбрасывать старые покрышки в мусорные контейнеры, а также оставлять их на общественных территориях и в лесополосе.

За подобные нарушения предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Старые покрышки горожане могут сдать в специализированные организации, занимающиеся вывозом и утилизацией этого вида отходов. В Петрозаводске пункт приема работает по адресу Вытегорское шоссе, дом 82. При этом один человек может бесплатно сдать не более четырех покрышек.

Петрозаводчанам также напомнили, что отработанные шины нельзя использовать при обустройстве газонов и клумб. Фото мэрии Петрозаводска