Количество налогоплательщиков за год увеличилось на 1,35 миллиона

В 2021 году число трудоспособных россиян увеличилось на 1,35 млн человек, следует из обновленных оценок Росстата. Это рекордный показатель с 1990-х, на который повлияли пенсионная реформа, рост миграции и повышение рождаемости в нулевых, передает rbc.ru.

По состоянию на 1 января в России ориентировочно проживали 83,2 млн человек трудоспособного возраста. Из них мужчины составляют 43,3 млн человек, увеличившись за год на 594 тысячи, женщины – 39,9 млн, что на 751 тысячу превышает соответствующий показатель.

Под населением трудоспособного возраста понимаются граждане от 16 лет и до достижения пенсионного возраста. При этом отмечается, что в последнее десятилетие основным трендом было их сокращение. Лишь два года стали исключением из этого правила — год присоединения Крыма 2014-й (+250 тыс.) и первый год реализации пенсионной реформы — 2019-й (+1,31 млн, показатель сопоставимый с текущим повышением). В 2021 году к трудоспособным относились мужчины до 61,5 лет и женщины до 56,5 лет, пояснили в Росстате. Фото: pixabay.