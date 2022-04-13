Коронавирус выявлен у 120 человек в Карелии за сутки

За последние сутки в Карелии выявлены 120 случаев заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 24 ребенка. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных 12 человек находятся в состоянии средней тяжести, двое - в тяжелом состоянии.

Новых умерших от Covid-19 в Карелии нет. Общее число жертв пандемии в республике прежнее - 1481 человек. Фото pixabay.com/Engin_Akyurt