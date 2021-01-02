Петрозаводчан приглашают на «Зимние фонтаны»

Жителей Петрозаводска, лыжников и любителей пеших прогулок, приглашают на «Зимние фонтаны», сообщает городская администрация.

3, 4, 5, 6, 9 и 10 января будет можно поставить отметки о прохождении обязательного участка трассы и побороться за звание лауреата ежегодного городского фестиваля. Напоминаем, что по итогам прошлого сезона, призы получили сто самых активных участников проекта.

Организаторы приготовили для любителей свежего воздуха праздничную программу. 4 января с 11.00 до 13.00 участников ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Главные герои новогоднего праздника предложат гостям игры и развлечения. Мероприятие пройдет на открытом воздухе с соблюдением необходимых мер безопасности. Тех, кто придет на трассу часом раньше – к 10.00, приглашают присоединиться к мастер-классу по скандинавской ходьбе.

С каждым годом «Зимние фонтаны» посещает все больше любителей здорового образа жизни. В предыдущем сезоне участниками проекта стали около 800 человек.

Трассу «фонтанов» продолжают благоустраивать. В прошлом году здесь были проведены дренажные, установлены новые фонари, проведено видеонаблюдение и запущен беспроводной интернет. Автомобильную парковку для посетителей трассы выровняли и расширили.

Развитие инфраструктуры планируют продолжить.

Фото и изображение из группы «Администрация Петрозаводского городского округа»