В Карелии разрешили спортивные соревнования

В Карелии уточнили требования по проведению спортивных и физкультурных мероприятий, сообщает правительство республики.

Соответствующие изменения, как стало известно 31 декабря, внесены в распоряжение главы Карелии №127-р от 12 марта 2020 года.

Теперь на спортивных и физкультурных мероприятиях разрешено присутствие зрителей. При этом они должны размещаться с соблюдением социальной дистанции, то есть не ближе 1,5-2 метров друг от друга. Количество зрителей в зале не должно превышать 25 процентов от общей численности мест. Участники и зрители должны использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Последнее требование не касается спортсменов во время соревнований и тренировок.

В республике еще с ноября разрешено проведение Всероссийских соревнований при условии, что участники имеют справки об отрицательном анализе на коронавирус, полученном не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия, и проведение которых согласовано с Минспорта Карелии.

Региональные и межмуниципальные спортивные и физкультурные мероприятия проводятся на открытом воздухе.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться в прикрепленном файле или в разделе «Документы».

Фото с сайта cdni.rt.com