30 декабря 2020, 19:41
Спортсменка из Карелии стала чемпионкой России по грэпплинг-ги
Алина Фалькова отличилась на турнире в Чечне
Спортсменка из Карелии Алина Фалькова блестяще выступила на первенстве России по грэпплинг-ги. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.
Соревнования проходили в Чечне с 24 по 27 декабря. В них приняли участие более 200 спортсменов из 35 регионов страны.
Наша землячка продемонстрировала уверенное выступление и взяла золото в весовой категории до 90 килограммов. Фото Минспорта РК