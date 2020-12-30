Спортсменка из Карелии стала чемпионкой России по грэпплинг-ги

Спортсменка из Карелии Алина Фалькова блестяще выступила на первенстве России по грэпплинг-ги. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Соревнования проходили в Чечне с 24 по 27 декабря. В них приняли участие более 200 спортсменов из 35 регионов страны.

Наша землячка продемонстрировала уверенное выступление и взяла золото в весовой категории до 90 килограммов. Фото Минспорта РК