Беговые дорожки обновили в спортивной школе №7

В рамках нацпроекта «Демография» в петрозаводской спортивной школе №7 обновили покрытие для беговых дорожек.

Новое покрытие выполнено из голландского материала производства Herculan. В администрации столицы Карелии подчеркивают, что благодаря этому в Петрозаводске можно будет проводить соревнования самого высокого уровня. Ранее спортивная школа получила новое поле с искусственной травой. Оборудование было поставлено в ноябре и ожидает начала футбольного сезона.

Муниципальное учреждение провело аукцион. По его итогам заключат контракт на благоустройство стадиона «Юность» - укладка покрытия и установка ограждения. На объекте появится запасное поле, которое было предоставлено российским футбольным союзом. На стадионе обустроят пешеходные дорожки и систему видеонаблюдения. (фото пресс-центр администрации города)