29 декабря 2020, 15:52
Новогодняя лыжная гонка пройдет на Кургане
Лыжные старты пройдут вечером 30 декабря
В среду, 30 декабря, в Петрозаводске пройдет традиционная «Новогодняя гонка». Лыжники будут соревноваться на Кургане. Старт в 17 часов.
В программе - командный спринт свободным стилем, рассказали в министерстве спорта республики.
В составе команды должно быть 2 человека:
Женщины 2002 и старше - 4х1 км
Девушки 2003-2004 - 4х1 км
Девушки 2005-2006 - 4х1 км
Юноши 2005-2006 - 4х1 км
Мужчины 1980 и старше - 6х1 км
Мужчины 1981-2002 - 6х1 км
Юноши 2003-2004 - 6х1 км. (фото skigu.ru)