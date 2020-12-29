Новогодняя лыжная гонка пройдет на Кургане

В среду, 30 декабря, в Петрозаводске пройдет традиционная «Новогодняя гонка». Лыжники будут соревноваться на Кургане. Старт в 17 часов.



В программе - командный спринт свободным стилем, рассказали в министерстве спорта республики.

В составе команды должно быть 2 человека:

Женщины 2002 и старше - 4х1 км

Девушки 2003-2004 - 4х1 км

Девушки 2005-2006 - 4х1 км

Юноши 2005-2006 - 4х1 км

Мужчины 1980 и старше - 6х1 км

Мужчины 1981-2002 - 6х1 км

Юноши 2003-2004 - 6х1 км. (фото skigu.ru)