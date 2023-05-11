11 мая 2023, 11:10
Петрозаводчан приглашают на субботник в парк Беличий остров
В выходные пройдет экологическая акция в излюбленном месте отдыха жителей столицы Карелии
В ближайшие выходные в Петрозаводске пройдет субботник в парке Беличий остров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Горожан ждут в излюбленном месте отдыха 13 мая в 11:00. Приглашаются все желающие. Участники акции уберут мусор на общественной территории и упавшие деревья, соберут на утилизацию автомобильные шины, покрасят и обработают деревянные конструкции. Также планируется высадка тысячи саженцев ели.
Для участников экологической акции предусмотрена также развлекательная программа. // Фото: unsplash.com