Петрозаводчан приглашают на субботник в парк Беличий остров

В ближайшие выходные в Петрозаводске пройдет субботник в парке Беличий остров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Горожан ждут в излюбленном месте отдыха 13 мая в 11:00. Приглашаются все желающие. Участники акции уберут мусор на общественной территории и упавшие деревья, соберут на утилизацию автомобильные шины, покрасят и обработают деревянные конструкции. Также планируется высадка тысячи саженцев ели.

Для участников экологической акции предусмотрена также развлекательная программа. // Фото: unsplash.com