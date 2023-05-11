Маршруты троллейбусов изменятся в Петрозаводске

В Петрозаводске изменятся маршруты троллейбусов №3, 6 и 8. Об этом сообщает МУП «Городской транспорт».

Изменения будут временными. Они связаны с ремонтными работами, которые пройдут на улице Московской и на перекрестке с улице Советской. Общественный транспорт поменяет маршруты на период с 17 по 31 мая.

Маршрут №3: конечная станция «Заводская» – улица Заводская – улица Зайцева – улица Мелентьевой – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – улица Красноармейская – проспект Комсомольский – проспект Александра Невского – улица Луначарского – улица Радищева – улица Ригачина – конечная станция «Хлебокомбинат» – улица Ригачина – улица Чернышевского – улица Луначарского – проспект Александра Невского – проспект Комсомольский – улица Красноармейская – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – улица Мелентьевой – улица Зайцева – улица Заводская – конечная станция «Заводская».

Маршрут №6: конечная станция «Корабелов» – улица Корабелов – улица Антонова – улица Репникова – шоссе Ключевское – улица Калинина – проспект Александра Невского – проспект Комсомольский – улица Красноармейская – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – улица Московская – ТУ (конечная) – улица Московская – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – улица Красноармейская – проспект Комсомольский – проспект Александра Невского – улица Калинина – Ключевское шоссе – улица Репникова – улица Антонова – улица Корабелов – конечная станция «Корабелов».

Маршрут №8: конечная станция «Заводская» - улица Заводская – улица Зайцева – улица Мелентьевой – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – улица Шотмана – улица Чапаева – проспект Лесной – шоссе Лососинское – конечная станция «Хейкконена» – шоссе Лососинское – проспект Лесной – улица Чапаева – улица Шотмана – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – улица Мелентьевой – улица Зайцева – улица Заводская – конечная станция «Заводская». // Фото «Петрозаводск говорит»