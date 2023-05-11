В Карелии отремонтируют 9 сельских отделений связи

В Карелии до конца года планируют отремонтировать 9 сельских отделений почтовой связи. Будут обновлены почтовые отделения в с. Паданы, п. Мелиоративный, с. Видлица, п. Золотец, п. Хийтола, п. Элисенваара, п. Рускеала, п. Поросозеро, с. Ругозеро.

В новые модульные помещения, построенные из быстровозводимых конструкций (БВК), почта должна переехать в п. Шуя, с. Ведлозеро, д. Тукса и в п. Пяльма. Об этом председателю карельского парламента, секретарю регионального отделения «Единой России» Элиссану Шандаловичу и руководителю фракции Алексею Хейфецу рассказала директор карельского филиала Почты России Ирина Горелова.

Они обсудили модернизацию отделений почтовой связи в республике, ситуацию с кадрами, работу в условиях конкуренции и другие темы.

Знаю из обращений в соцсетях и по общению с людьми в районах Карелии, что вопросы почтового обслуживания, состояние отделений почты волнуют жителей села, особенно отдаленных и труднодоступных территорий. Для них почта - это не только доставка корреспонденции, посылок, пенсий, но и возможность приобрести продукты и товары первой необходимости, оплатить счета за ЖКУ и многое другое,

- подчеркнул важность темы Элиссан Шандалович.

Ситуация с почтовыми отделениями в деревнях и поселках республики разная, поэтому будем вместе работать над развитием инфраструктуры почтовой связи и с особым вниманием относиться к отделениям почты в небольших населенных пунктах,

- сказал спикер ЗС.