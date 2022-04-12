Петрозаводчан приглашают на презентацию сборника стихов «Сквозь песок»

Петрозаводчан приглашают на презентацию поэтического сборника «Сквозь песок» Марины Кивирьян (18+).

14 апреля в 18:00 в Agriculture club на улице Коммунальная, 20-б, будут звучать стихи, истории, связанные с автором, гости вспомнят журналистские и литературные байки. Вход свободный.

Сборник «Сквозь песок» вышел в издательстве «Северное сияние» и посвящен памяти поэтессы и журналистки, скончавшейся в 2021 году. Книгу можно будет приобрести на презентации. (фото vk.com)