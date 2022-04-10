10 апреля 2022, 06:45
Культура

В Петрозаводске открыта выставка картин Алины Гапеевой

Деда художницы уволили с работы за живописный рисунок

Милые картинки деревенского быта: покосившийся забор, занесенный снегом, веник в баньке по-черному с паучком на окошке, чугунок со щами на углях в печи... Работы Алины Гапеевой представлены на выставке «Там тишина» в Галерее промышленной истории до 29 апреля. 

Свою первую картину Алина написала восемь лет назад. Семья поддержала увлечение, и сегодня между готовкой борщей у хозяйки большого дома есть время для творчества.

Подробнее — в материале «Ники Плюс».

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Алина Гапеева
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