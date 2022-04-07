С творчеством художника Осмо Бородкина знакомит Национальный музей

Открытие выставки «Память поколений: война в творчестве Осмо Бородкина» в Национальном музее РК состоялось 6 апреля. Семь лет назад в этот день Петрозаводску было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Впрочем, как сказала куратор выставки Софья Никитина, совпадение это было случайным.

Северный карел Осмо (Иосиф) Павлович Бородкин родился в 1913 году в деревне Оланга Кестеньгской волости Кемского уезда в большой крестьянской семье. С детства впитал в себя красоту карельской природы и традиции своего народа, которые впоследствии оказали большое влияние на его творчество.

Получив художественное образование в Петрозаводске и Ленинграде, Осмо Бородкин стал первым карелом, который взялся иллюстрировать эпос «Калевала». Но это было уже в послевоенные годы.

Великая Отечественная война наложила не меньший отпечаток на судьбу Осмо Бородкина. Он ушел в партизаны в первые дни войны, но и на службе остался верен своему призванию. На карандашных рисунках, сделанных художником в минуты затишья и недолгого отдыха, запечатлены суровые будни партизан, боевые операции и портреты его фронтовых товарищей. Впечатления, полученные во время партизанской службы, отразились и на его послевоенном творчестве.

В мае 1946 года, пройдя серьезное лечение от ран, Осмо Бородкин совместно с Георгием Стронком работал над произведениями, посвященным Великой Отечественной войне. С 1947 года он приступил к созданию иллюстраций к эпосу «Калевала». Портреты земляков, сделанные во время этнографических экспедиций в Пряжинский район, стали основой для создания образов героев эпической поэмы.

Сохранились заставки к рунам и эскизы к страничным иллюстрациям «Калевалы», выполненные акварелью и гуашью. Однако завершить работу над эпосом художнику не довелось. В 1949 году он умер от последствий ранений, полученных во время войны.

На выставке «Память поколений: война в творчестве Осмо Бородкина» можно познакомиться с непростой биографией художника, удивительной для наших дней, увидеть его рисунки, сделанные преимущественно во время Великой Отечественной войны, а также в послевоенные годы.

Организовали это событие автономная некоммерческая организация «Достояние Карелии», Музей изобразительных искусств и Национальный музей РК. Выставка проходит в рамках одноименного проекта, который в прошлом году выиграл грант главы Республики Карелия. Собирать материалы о жизни и творчестве карельского художника-партизана Осмо Бородкина помогала Кестеньгская сельская библиотека. Выставка будет работать до 12 июня 2022 года (6+).