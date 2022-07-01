Петрозаводчан приглашают на матч по американскому футболу

Матч по американскому футболу (12+) пройдет в воскресенье, 3 июля, на «Спартаке» в Петрозаводске. «Карельские оружейники» на домашнем поле встретятся с соперниками из Москвы, командой «Драконы».

Победа в это встрече досрочно обеспечит карельской команде лидерскую позицию в дивизионе и выход в Кубок регионов.

Игра начнется в 13 часов. Петрозаводчан приглашают на игру. Вход на трибуны свободный. Также будет организована прямая трансляция со спортивной арены.

Ранее первый матч «Оружейники» выиграли у «Драконов» со счетом 30-10. Всего победная серия петрозаводчан насчитывает десять матчей. (фото «Петрозаводск говорит»)