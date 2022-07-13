Пешеходные переходы в Петрозаводске обновляют современными материалами

Подрядчик завершает обновлять маркировку пешеходных переходов на улицах Петрозаводска. В мэрии сообщили, что привели в порядок уже более 100 объектов.

Работы идут в разных районах, особое внимание уделяют дорогам около образовательных и социальных учреждений.

Новая разметка появилась на набережной Варкауса, площадях Кирова и Гагарина, улицах Гвардейской, Вольной, Дзержинского, Кирова, Заводская Линия, Ключевой, Зайцева, Ленинградской, Новоселов, Луначарского, Питкярантской, Промышленной, «Правды», Пушкинской, Судостроительной, Ровио, Чапаева, Сулажгорской, Фадеевской, проспектах Карла Маркса, Александра Невского, Ленина, Комсомольском, Октябрьском, Первомайском, на Ключевском шоссе.

Подрядчик также по гарантии восстановил маркировку. Скоро начнут механизированным способом наносить осевую разметку. Всего планируют в текущем году покрыть разметкой 18 000 квадратных метров дорог.

Особое внимание уделят магистралям, которые отремонтируют по профильному нацпроекту. Завершить работы полностью собираются осенью.

Маркировку делают холодным пластиком со светоотражающими стеклошариками, а также спрей-пластиком. // Фото: администрация Петрозаводска