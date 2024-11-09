Пешехода в Кондопоге ночью сбил автомобиль

Серьезное ДТП с участием пешехода произошло прошлой ночью в Кондопоге. Мужчина переходил дорогу на пешеходном переходе и был сбит легковушкой. Видео с места происшествия опубликовано в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

На записи видно, как перед началом движения пешеход смотрит в сторону приближающегося автомобиля, но все же переходит дорогу. В этот момент машина сбивает его на скорости, мужчина падает на асфальт после удара.

Водитель не скрылся с места происшествия, а сразу выбежал к пострадавшему, чтобы оказать помощь.

В комментариях к видео ДТП развернулась дискуссия, есть в этом месте «зебра» или нет. Дело в том, что разметка стерта. Люди пишут, что присутствует знак, но некоторые предположили, что его просто развернули в другую сторону. // фото: скриншот видео