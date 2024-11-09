09 ноября 2024, 12:56
Происшествия

Скелет человека нашли под полом магазина в Петербурге

Рабочие стали вскрывать пол в подвале и сделали страшную находку

В подвале магазина на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге нашли человеческие останки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник.

Череп и скелет обнаружили при демонтаже пола в подвальном помещении. Магазин закрылся примерно год назад.

На место выехали сотрудники полиции, которые начали проверку. Специалисты установят причину смерти человека, а также его личность, пол и возраст. // фото: pixabay.com

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Полиция