Автомобиль пьяного водителя в Кондопоге изъяли, а его будут судить

В Кондопоге сотрудники ДПС остановили 36-летнего водителя «Нивы», который оказался за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Тест показал 0,948 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что свидетельствует о средней степени опьянения, сообщили в полиции.

Примечательно, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за пьяную езду и лишили водительских прав.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Автомобиль изъяли в качестве вещественного доказательства. // фото: unsplash.com