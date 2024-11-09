09 ноября 2024, 11:44
Автомобиль пьяного водителя в Кондопоге изъяли, а его будут судить
Нетрезвый кондопожанин в очередной раз попался полицейским и был наказан
В Кондопоге сотрудники ДПС остановили 36-летнего водителя «Нивы», который оказался за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Тест показал 0,948 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что свидетельствует о средней степени опьянения, сообщили в полиции.
Примечательно, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за пьяную езду и лишили водительских прав.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Автомобиль изъяли в качестве вещественного доказательства. // фото: unsplash.com