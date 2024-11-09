Петрозаводчанка решила заработать и сдала в аренду свой паспорт

Женщина в Петрозаводске не имела постоянной работы и решила заработать на своем паспорте. Она предоставила его данные посторонним, за это ей ежемесячно платили по 15 тысяч рублей. Теперь горожанку будут судить, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Эти события начались в 2022 году, когда женщина получила сомнительное предложение от неизвестного. Данные ее документа нужны были, чтобы внести фиктивные сведения в государственный реестр. Горожанку указали учредителем и генеральным директором юридического лица.

Махинация открылась, карельские налоговики уведомили правоохранителей, а те возбудили уголовное дело. Сейчас его уже передали в суд, фигурантке грозит крупный штраф или исправительные работы. // фото: «Петрозаводск говорит»