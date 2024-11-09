Минивэн с детьми и легковушка столкнулись на трассе, погибли четверо

В субботу утром в городе Сарапуле, Удмуртия, произошло столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем. В результате погибли несколько человек, а также пострадали дети, сообщили в МЧС по республике.

— В Сарапуле произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека, двое детей получили травмы, и сейчас ими занимаются врачи,

— говорится в сообщении.

По данным регионального управления Госавтоинспекции, водитель седана Volkswagen Polo потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Solleris Atlant.

— В результате удара водитель и трое пассажиров легковушки, среди которых были мужчина и две женщины, погибли на месте,

— уточнили в ведомстве.

В микроавтобусе, по предварительным данным, находились 11 детей и сопровождающий взрослый мужчина. Все они были доставлены в больницу, при этом водитель микроавтобуса не пострадал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Угрозы жизни или здоровью находившихся в микроавтобусе детей нет. Прокуратура республики заявила о начале проверки по данному инциденту. // фото: МЧС России