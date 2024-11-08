Появились данные о пострадавших в жутком ДТП в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали жуткую аварию, произошедшую сегодня в 18 часов в Петрозаводске на пересечении улиц Антикайнена и Красной.

По данным ведомства, столкнулись автомобили Toyota и ВАЗ-2107. В результате ДТП травмы получили оба водителя. 33-летний мужчина из автомобиля Toyota получил медицинскую помощь на месте инцидента. 29-летний водитель отечественной машины был доставлен в медицинское учреждение. Никто не погиб.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. // Фото: скриншот видео CityLink