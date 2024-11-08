Скорая, полиция работают на месте жесткого ДТП в центре Петрозаводска

Сегодня в 18:07 в Петрозаводске на пересечении улиц Антикайнена и Красной произошло жесткое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший на большой скорости по улице Антикайнена, влетел в машину, выполнявшую левый поворот. В результате столкновения транспортные средства раскидало по дороге.

Сейчас на месте ДТП работают скорая помощь и полиция. Информации о пострадавших на данный момент нет. // Фото: скриншот видео CityLink