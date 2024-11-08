08 ноября 2024, 18:55
Происшествия

Скорая, полиция работают на месте жесткого ДТП в центре Петрозаводска

Дорожный инцидент на улице Антикайнена попал в объектив камеры наблюдения

Сегодня в 18:07 в Петрозаводске на пересечении улиц Антикайнена и Красной произошло жесткое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший на большой скорости по улице Антикайнена, влетел в машину, выполнявшую левый поворот. В результате столкновения транспортные средства раскидало по дороге.

Сейчас на месте ДТП работают скорая помощь и полиция. Информации о пострадавших на данный момент нет. // Фото: скриншот видео CityLink

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