08 ноября 2024, 18:55
Скорая, полиция работают на месте жесткого ДТП в центре Петрозаводска
Дорожный инцидент на улице Антикайнена попал в объектив камеры наблюдения
Сегодня в 18:07 в Петрозаводске на пересечении улиц Антикайнена и Красной произошло жесткое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, ехавший на большой скорости по улице Антикайнена, влетел в машину, выполнявшую левый поворот. В результате столкновения транспортные средства раскидало по дороге.
Сейчас на месте ДТП работают скорая помощь и полиция. Информации о пострадавших на данный момент нет. // Фото: скриншот видео CityLink