Человек жестоко убит в Карелии

В Прионежском районе совершено убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Карелии.

По данным ведомства, 5 ноября в одном из домов села Заозерье бригада скорой помощи обнаружила мужчину с проникающими ножевыми ранениями живота и грудной клетки. Он был госпитализирован, но на следующий день умер.

Стражи порядка в тот же день задержали подозреваемого - уроженца Пряжинского района. Однако мужчина отказался признавать вину. Тем не менее, доводы подозреваемого были опровергнуты. На его одежде нашли биологические следы, с места преступления изъят нож.

По предварительным данным, подозреваемый и жертва поругались во время совместного употребления алкоголя, что и стало причиной убийства.

Суд отправил мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. // Фото СК