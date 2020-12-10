Пешехода сбили на Шотмана в Петрозаводске

Еще один автонаезд на пешехода зафиксирован в столице Карелии. Это вторая авария с участием пешеходов за сегодняшний день. ДТП произошло на улице Шотмана в районе дома №35.

10 декабря в 11:57 на место ДТП выезжало пожарно-спасательное подразделение города. По сообщению МЧС по РК, потребовалась помощь двух спасателей.

Ранее ночью 10 декабря на улице Калинина автомобиль «Шевроле Вива» наехал на 47-летнего мужчину. С места ДТП пострадавшего увезли на скорой.

А вечером 9 декабря двое пешеходов в хулиганской манере перешли Лососинское шоссе. Их заметил наряд ДПС, который моментально отреагировал. (фото beta.nv86.ru)