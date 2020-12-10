Напавшего на полицейского в Карелии мужчину нашли в Греции

Следственный комитет возобновит расследование уголовных дел об угоне и нападении на сотрудника полиции в Поросозере. Эти преступления были совершены в 2015 году, сообщает пресс-служба СК.

По данным ведомства, в октябре 2015 года обвиняемый был задержан в Поросозере за угон автомобиля. В полицейской машине он напал на стража порядка и причинил ему телесные повреждения. После этого мужчина скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

В итоге подозреваемого нашли в Греции. В ближайшее время он будет доставлен к следователю и заключен под стражу. Мужчине все же придется ответить за свои поступки перед законом. Фото thenewgreece.com