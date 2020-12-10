Автомобиль «Шевроле Вива» сбил мужчину сегодня ночью в Петрозаводске

Сегодня ночью в Петрозаводске сбили пешехода. Пострадавшего госпитализировали. Автонаезд произошел 10 декабря в 00:20 на улице Калинина в районе дома №4, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

46-летний водитель за рулем «Шевроле Вива» наехал на 47-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте при наличии в зоне видимости перекрестка.

Пешеход получил травмы. Его доставили в больницу. Дорожная полиция проводит проверку. (фото ng72.ru)