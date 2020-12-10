10 декабря 2020, 09:25
Происшествия

Петрозаводчанин выпил бутылку спиртного прямо в торговом зале

В ситуацию с употреблением алкоголя без оплаты пришлось вмешаться сотрудникам Росгвардии

В понедельник в одном из петрозаводских магазинов задержан 27-летний молодой человек, прямо в торговом зале выпивший бутылку дорогого алкоголя, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».

Любитель выпить не свое задержан и сдан в полицию. Происшествие квалифицировано как порча товара.

8 декабря в том же магазине сотрудники вневедомственной охраны задержали 49-летнюю женщину. Она пыталась вынести без оплаты товаров на сумму около трех тысяч рублей – продукты, включая детское питание, и флакон шампуня.

В районах республики с начала недели зарегистрированы мелкие хищения в Кеми и Сегеже, а также одно – в Петрозаводске.

Фото из группы Управление Росгвардии по Республике Карелия

Обсудить
просмотр
179135
Метки: 
Петрозаводск
Карелия
новости петрозаводска
новости Карелии
росгвардия
вневедомственная охрана
магазинная кража
хищение
воровство
Кража
Кемь
Сегежа