Петрозаводчанин выпил бутылку спиртного прямо в торговом зале

В понедельник в одном из петрозаводских магазинов задержан 27-летний молодой человек, прямо в торговом зале выпивший бутылку дорогого алкоголя, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».

Любитель выпить не свое задержан и сдан в полицию. Происшествие квалифицировано как порча товара.

8 декабря в том же магазине сотрудники вневедомственной охраны задержали 49-летнюю женщину. Она пыталась вынести без оплаты товаров на сумму около трех тысяч рублей – продукты, включая детское питание, и флакон шампуня.

В районах республики с начала недели зарегистрированы мелкие хищения в Кеми и Сегеже, а также одно – в Петрозаводске.

Фото из группы Управление Росгвардии по Республике Карелия