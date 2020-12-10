Петрозаводчанин отравился угарным газом на пожаре

Мужчина отравился угарным газом на пожаре в Петрозаводске. За помощью он пришел к медикам.

9 декабря из отдела надзорной деятельности пожарной охраны столицы Карелии поступило сообщение о том, что в БСМП за медицинской помощью обратился житель Петрозаводска. Врачи диагностировали у него отравление продуктами горения. Мужчине 1979 года рождения было назначено амбулаторное лечение.

Как выяснилось, отравление продуктами горения мужчина получил во время пожара в частном жилом доме на улице Борнаволокской, который произошел утром 8 декабря.

В результате пожара огнем было повреждено помещение, расположенное в цокольном этаже, на площади четыре квадратных метра. По данному происшествию проводится проверка.