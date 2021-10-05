Первый в истории киноэкипаж отправился в космос

С космодрома Байконур стартовала ракета, которая доставит к МКС актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Об этом сообщает РИА Новости.

С момента взлета и до стыковки с МКС пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Ожидается, что космический корабль причалит к станции в 15:12.

Киноэкипаж отправился на Международную космическую станцию ради съемок фильма «Вызов». Это первая картина, в которой будут сниматься в космосе профессиональные актеры.

На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 суток. Их возвращение на Землю планируется 17 октября. Видео Mash