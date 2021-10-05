Суточный рекорд смертности от коронавируса побит в России

За последние сутки в России выявлены 25 110 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 895 человек - это рекордная смертность за все время с начала пандемии. Выписаны 18 568 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 3827 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 1894, в Архангельской области - 296, в Вологодской области - 265, в Ленинградской области - 242, в Мурманской области - 165.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 7 637 427 раз. Скончались 211 696 человек.

Напомним, в Карелии 4 октября Covid-19 выявлен у 261 человека. Фото pixabay.com/TheDigitalArtist