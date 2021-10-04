В октябре в России будут отмечать День отца

В России появится новый праздник – День отца. Его своим указом от 4 октября учредил Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

В нем сказано, что День отца будут отмечать ежегодно в каждое третье воскресенье октября. Поскольку указ вступил в силу в день опубликования, впервые День отца страна отметит 17 октября этого года.

В документе учреждение праздника объясняется необходимостью укрепления института семьи и повышения значимости отцов в воспитании детей.

Ранее инициативу учредить День отца в России озвучил Минтруд. Ведомство согласилось с предложением тогдашней уполномоченной при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой. // Фото: mohamed_hassan/Pixabay