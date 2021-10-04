В России собираются ввести акциз на сладкую газировку

Акциз на сладкие газированные напитки предложил ввести в стране Минфин РФ. Таким образом ведомство намеревается ограничить потребление газировки и получить доход, передает РИА Новости.

Ранее подобное предложение уже вносил Минздрав России. Однако в Минфине собираются детально проработать введение акциза. По подсчетам ведомства, он может принести в бюджет порядка 10-20 миллиардов рублей ежегодно.

В Союзнапитках прокомментировали грядущие новшества и заявили, что сбор может привести к сокращению производства напитков и прибыли в отрасли. Это, в свою очередь, вызовет уменьшение числа рабочих мест. // Фото: marsjo/Pixabay