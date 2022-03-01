Первый день весны в Карелии обещает быть достаточно теплым

В Петрозаводске сегодня небольшая облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха днем +1, +3, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии небольшая облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха -2, +3.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале, Кондопоге и Медвежьегорске днем +1;

В Олонце, Суоярви и Пудоже днем 0;

В Сегеже днем -1;

В Сортавале днем +1;

Ранее синоптики дали прогноз погоды на первую неделю марта – еще будут легкие морозцы и снег. (фото pixabay.com, skorchanov)