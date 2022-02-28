Днем 1 марта в Петрозаводске и Карелии обещают до плюс трех градусов

Синоптики рассказали о погоде в первый день весны в Петрозаводске и Карелии.

1 марта в карельской столице небольшая облачность, без осадков. На дорогах скользко. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура ночью -4, -6, днем +1, +3, сообщили в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии небольшая облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -3, -8, местами до -12, днем -2, +3.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале ночью -2, днем +1;

В Кондопоге ночью -4, днем +1;

В Медвежьегорске ночью -3, днем +1;

В Олонце ночью -5, днем 0;

В Пудоже ночью -5, днем 0;

В Сегеже ночью -3, днем -1;

В Сортавале ночью -4, днем +1;

В Суоярви ночью -4, днем 0.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на первую неделю марта – еще будут легкие морозцы и снег. (фото «Петрозаводск говорит»)