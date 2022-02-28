Синоптики рассказали о погоде в Карелии в первые дни марта

Несмотря на приход календарной весны, в Карелии сохранится легкий морозец, а в праздничный международный женский день и вовсе может установиться совсем не весенняя погода. свой прогноз на начало марта озвучили в региональном гидрометцентре.

До середины следующей недели погодные условия на большей части республики будут под влиянием области высокого атмосферного давления. На горизонте все чаще будет появляться солнце. На севере республики временами может пойти небольшой мокрый снег и усилится ветер западных направлений.

Ночью температура будет понижаться до -3, -8, при прояснениях в условиях радиационного выхолаживания до -10, -12. Днем температура воздуха будет повышаться до слабоположительных значений. Во второй половине недели влияние циклонических воздействий усилится. В большинстве районов Карелии прогнозируют снег и понижением температуры.

В первые выходные дни и 8 марта, по предварительным прогнозам, усилится ветер северных направлений, возможен небольшой снег, температура воздуха окажется на 2-3 градуса ниже нормы. (фото «Петрозаводск говорит»)