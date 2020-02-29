Первоклассница пропала в Петрозаводске

Полицейские карельской столицы разыскивают юную горожанку Маргариту Иващенко. По сведениям правоохранителей, девочка 2012-го года рождения сбежала из дома.

Ребенок может находиться в разных местах города, в том числе в торговых центрах Древлянки или центре города, на авто- или железнодорожном вокзалах. У девочки с собой есть пакет с вещами. Ребенок был без шапки.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номерам телефонов: +79114092696, 739155.