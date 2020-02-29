29 февраля 2020, 16:03
Первоклассница пропала в Петрозаводске
Ребенок, сбежавший из дома, может находиться в торговых центрах микрорайона Древлянка
Полицейские карельской столицы разыскивают юную горожанку Маргариту Иващенко. По сведениям правоохранителей, девочка 2012-го года рождения сбежала из дома.
Ребенок может находиться в разных местах города, в том числе в торговых центрах Древлянки или центре города, на авто- или железнодорожном вокзалах. У девочки с собой есть пакет с вещами. Ребенок был без шапки.
Всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номерам телефонов: +79114092696, 739155.