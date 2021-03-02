Первая в мире подледная выставка открылась на Белом море в Карелии

В Карелии на Белом море открылась необычная экспозиция картин, инсталляций и фотографий «Глубокая заморозка».

Как написал на своей странице в соцсети известный карельский дайвер и фотограф Дмитрий Беленихин, это первая в мировой истории подледная выставка. Авторами работ стали всемирно известный фотограф National Geographic Виктор Лягушкин и художник, пишущий работы под водой, Денис Лотарев. Подледная галерея размещена вблизи дайвинг-центра «Полярный круг». Выставка будет работать до конца марта.

По информации «ГТРК Карелия», на выставке можно увидеть шесть картин из серии «Гидрокосмос», созданные под водой Белого моря в 2018 годе, подводную скульптуру и инсталляцию из серии «Эль-Ниньо». (фото Виктор Лягушкин, tv-karelia.ru)