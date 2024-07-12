Первая тройня в этом году родилась в Карелии

В Карелии появилась на свет первая тройня в этом году. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Знаковое событие произошло 11 июля. В Петрозаводске на свет появились два мальчика и девочка. Дети родились в республиканском перинатальном центре.

Родители уже выбрали имена для малышей. Их назвали Никита, Максим и Паулина. \\ Фото: unsplash.com \ Fe Ngo