12 июля 2024, 15:03
Первая тройня в этом году родилась в Карелии
Два мальчика и девочка появились на свет в перинатальном центре
В Карелии появилась на свет первая тройня в этом году. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Знаковое событие произошло 11 июля. В Петрозаводске на свет появились два мальчика и девочка. Дети родились в республиканском перинатальном центре.
Родители уже выбрали имена для малышей. Их назвали Никита, Максим и Паулина. \\ Фото: unsplash.com \ Fe Ngo