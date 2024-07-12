Поливомоечные машины и пылесосы убирают улицы Петрозаводска

Сотрудники Кондопожского ДРСУ поддерживают порядок на улицах Петрозаводска. Уборка ведется силами мобильных бригад и техники, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Сегодня поливомоечные машины очищают дороги Древлянки и Октябрьского района. За ними следуют тракторы с щетками. Грейдер выравнивает обочины Шуйского и Пряжинского шоссе. Помимо этого, на Зареке задействованы дорожные пылесосы.

На Кукковке специалисты ведут покос и уборку травы. По всему городу мобильные бригады убирают мусор с остановок и тротуаров.

Жителям города напомнили, что они могут пожаловаться на плохую уборку общественных территорий в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии Петрозаводска